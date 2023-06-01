ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が２日に東京ドームで、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）と激突する。格闘技団体「ＯＮＥ」のアトム級ムエタイ世界王者・吉成名高（２５）が世紀の一戦を占った。吉成は先月２９日のＯＮＥ有明大会で、ソンチャイノーイ・ゲッソンリットを下して初防衛に成功し、驚異の４１連勝。ボクシングにも関心を寄せており、３月１５