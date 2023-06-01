４番のひと振りがチームを救った。広島は３０日の巨人戦（東京ドーム）に３―２で逆転勝ち。実に開幕３連勝以来、９カードぶりの勝ち越しを決めた。打線は７回までわずか１安打。終盤に２点差を追いかける苦しい展開の中、今カードで４番に座る坂倉将吾捕手（２７）が８回に会心の一撃を放った。二死一、二塁の場面で相手４番手・ルシアーノが投じた１５０キロの速球を右翼席へ。３ボールからの狙い打ちで生まれた３号３ランに