阪神は３０日のヤクルト戦（神宮）に１０―２で大勝し、首位攻防カードを２勝１敗で勝ち越し、１ゲーム差に広げて４月の戦いを終えた。ここまでセ・リーグの首位争いを繰り広げてきた虎燕両軍について、本紙評論家の伊勢孝夫氏は「この日の戦い方を見ても両軍の戦力差はあまりにも大きい」と指摘。「ヤクルトが今後上位に残っていくためには、もう一度大幅な戦力整備が必要になる」との見解を示した。【新ＩＤアナライザー・伊勢