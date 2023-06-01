Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンと超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンに、まさかの?偽装交際説?が浮上した。２人は３月末のＦ１日本グランプリ（ＧＰ）前に?原宿デート?がキャッチされてその際の画像がＳＮＳ上で拡散。そして４月に入り、ハミルトンがカーダシアンを愛車フェラーリの助手席に乗せる動画を自身のインスタグラムで公開して事実上の交際発表となった。するとその後、連日のようにアツアツぶりが世