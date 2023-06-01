巨人の高梨雄平投手（３３）が１日から今季初めて１軍に昇格することがわかった。また同じく中山礼都外野手（２４）、若林楽人外野手（２８）も１軍に合流、代わって北浦竜次投手（２６）、萩尾匡也外野手（２５）、ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）がファームに合流する予定だ。高梨は、右座骨部の故障のため、春季キャンプは故障班で過ごし、その後もリハビリを行っていた。その後は順調に３月に３軍戦で実戦復帰を果た