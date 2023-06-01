巨人の赤星優志投手（２６）が５日のヤクルト戦（東京Ｄ）で今季初先発することが３０日、分かった。当初は則本が中６日で登板予定だったが、４月２８日の広島戦（東京Ｄ）で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。翌２９日に出場選手登録を抹消されていた。同日の試合後、杉内投手チーフコーチが「（戸郷ら）先発陣がだいぶ復帰してきているので、どこかで休ませようという当初のプランだった」と説明していた。