◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―６ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）中日は継投が決まらず、井上監督は助っ人陣に注文をつけた。７回１死一、二塁で投入したメヒアが初球の暴投でピンチを広げ、ヒュンメルに決勝打。カーブを７球続け、最後は真ん中に入った。「一番最後に一番甘い球では勝てません」と指揮官。先発のマラーにも「もう一つ足りない」と、走者を背負ってからの投球などを指摘した。「天下を取る」をテーマに豊