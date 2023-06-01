ラグビー・リーグワンで２０２６―２７シーズンから適用される新たな選手登録規定で、一部海外出身選手が出場機会を制限され、独占禁止法に違反するとし公正取引委員会に申告したことを受け、リーグの玉塚元一理事長と東海林一専務理事が３０日、都内で会見。新たな規定が、一部海外出身選手にとって差別的という声に対して「完全な誤解です」として反論した。現行の選手登録区分にはＡ〜Ｃがあり、日本代表資格を持つ選手は出