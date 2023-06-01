※１日午前５時解禁シンガー・ソングライターで俳優の寺西優真が主演する映画「養父」「ＡＹＵＭＩ」と、長編映画初監督作「ＭＡＮＡ」が１０月２３日に同時公開されることが３０日、分かった。３作同時公開は異例の試みとなる。寺西主演の「養父」は、泉ピン子が共演する長編映画。血縁でも制度でもない、説明されない関係の中で積み重なっていく時間を描く。岡田伸晃、久田莉子らが共演する。実在する女医・増田あゆみ氏を