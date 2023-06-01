◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２−３広島（３０日・東京ドーム）広島・坂倉が、狙い澄ましたひと振りで勝利をもたらした。０―２の８回２死一、二塁。３ボールから強振して右翼席へ逆転の３号３ラン。「振るとは決めていました。強く振り抜けた」と納得の一撃。開幕３連戦（マツダ）で中日に３連勝して以来９カードぶり、４月初の勝ち越しに導いた。新井監督の「スイングしろよー！」という祈りが通じた。ルシアーノが７球連続ボ