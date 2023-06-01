◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２−１０阪神（３０日・神宮）阪神・佐藤が“３冠弾”をぶっ放した。６―２の７回１死、高梨の１３５キロスライダーを豪快にすくい上げ、スタンドインを確信した。右翼席へ吸い込まれるのを見届けると、悠々とダイヤモンドを回った。打率３割７分６厘、２５打点に加え、７本塁打でも首位の森下と並んだ。打撃主要３部門でトップに立ち「いい状態をキープできれば」と納得の表情だった。勢いづい