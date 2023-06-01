オリックス・杉本裕太郎外野手（３５）が３０日、５月中の１軍復帰へ意欲を見せた。慢性的な両膝痛から開幕を２軍で迎え、慎重に段階を踏んでリハビリ。「だいぶ良くなってきました」と明るい表情で報告し、５月中旬の実戦復帰を視野に入れるまで回復してきた。ここまで軽いジョギングや打撃練習などで状態を確認。「２週間後ぐらいに試合に出られれば」と、経過は順調だ。長いシーズンを見据えても、一発長打を秘めたラオウの