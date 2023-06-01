オリックス・吉田輝星投手（２５）が新庄ハムへの「恩返し」を胸に、１日からの日本ハム３連戦（エスコン）に臨むことを誓った。２５年３月に受けた右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から復帰し、４月２５日の日本ハム戦（京セラＤ）で５７４日ぶりの１軍登板。「いろんな人からメッセージをもらい、もっと頑張ろうと思いました」と感謝を述べ、復帰戦の舞台裏を明かした。２点差に迫られた７回２死満塁から