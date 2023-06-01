阪神が、１日からの巨人３連戦（甲子園）の先発ローテーションを再編したことが３０日、分かった。初戦からそれぞれ今季初の中５日の登板間隔で村上、大竹を起用して、３戦目には中４日で才木を投入する公算が高まった。当初、同カードで先発予定だった門別は、４日からの中日３連戦（バンテリンＤ）に回る見込みだ。才木は４月２８日のヤクルト戦（神宮）で２回６安打６失点と打ち込まれるなど、２戦連続で６失点。藤川監督は