◆第173回天皇賞・春・G?（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートルデビュー６年目、２３歳の松本は数々の名手と名馬が駆け抜けた淀の３２００メートルに挑む。手綱を執るミステリーウェイとは昨夏の丹頂Ｓからコンビを組み、アルゼンチン共和国杯を９番人気で逃げ切って人馬とも重賞初制覇。「一頭で走れないと走れない馬。メンタル面以外は気にならない。それがこの馬の良さでもあり、もろい部分でもある」と調教にも騎乗す