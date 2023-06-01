＜連載1＞女優大竹しのぶ（68）が、ミュージカル「GYPSY」（5月6〜24日＝東京・日本青年館ホール、6月に愛知、福岡、大阪で上演）に主演する。初演から3年ぶりの再演で、“究極のショービジネスマザー”という主人公ローズを演じる。役への思い、そして女優、母としての素顔に迫った。【小谷野俊哉】◇◇◇3年ぶりに名作「GYPSY」のローズという役と向かい合っている。「もう3年たっちゃったのかなっていう感じ