【2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう】15日発表のW杯メンバーの最終候補に名を連ねるFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）。慶大2年時の24年夏にオランダに渡り、今年1月にドイツ1部移籍と目覚ましいステップアップを遂げた。4年前まで無名の高校生だったストライカーは信念を曲げず、異端のキャリアを突き進む。恩師の証言を基にその足跡を追った。（坂本寛人）W杯カタール大会が開催された22年冬。森保ジャパンに