日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜、後５・３０）が１５日に放送６０周年を迎えるにあたり、メンバー８人がこのほど都内で会見を開いた。６代目司会者の春風亭昇太（６６）は、番組が長続きする秘けつを「進化しなかったこと」と回答。その真意を「他の番組は進化して、笑点だけが進化しなかった。ガラパゴス諸島みたいに、他にはない不思議な生き物が残った感じ」と独特な表現で明かすと、４０年以上座布団を運び続ける山田