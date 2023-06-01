【祭典の鼓動】3大会ぶりのW杯出場を決めたボスニア・ヘルツェゴビナ代表のFWエルメディン・デミロビッチ（28）が有言実行を果たした。ドイツ1部シュツットガルトのストライカーは3月下旬のW杯欧州プレーオフに向けた取材で「出場できたらファンのみんなに一杯おごるよ」と発言。ウェールズとイタリアを連破して突破を決めた際にも「約束は守る」と宣言していた中、4月27日にシュツットガルト市の春祭りで約2500人に800リットル