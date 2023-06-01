モデルでフルート奏者のCocomiが1日、25歳の誕生日を迎え、家族からインスタグラムのストーリーズで祝福を受けた。父で俳優の木村拓哉は、赤ちゃんの頃のCocomiを抱く自身の写真を投稿し「happy birthday」とつづった。また、母で歌手の工藤静香もCocomiの赤ちゃんの頃の眠った姿の写真に「宇宙人降臨日」とした。さらに、妹の女優でモデルのKoki,は「ア・ベイシング・エイプ」のＴシャツを着た写真に「Happy birthday t