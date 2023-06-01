取材する報道陣（イメージ）【パリ共同】国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」（本部パリ）は4月30日、2026年の世界各国の報道自由度ランキングを発表した。対象180カ国・地域のうち、日本は62位で昨年から四つ順位を上げたが、G7では米国に次いで低かった。トランプ政権下の米国は七つ順位を下げ64位だった。首位は10年連続でノルウェー。米国について、トランプ大統領の再選で事態が深刻化していると強調。トランプ氏が