【バンクーバー（カナダ）＝帯津智昭】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は４月３０日、カナダのバンクーバーで総会を開き、６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会について、ジャンニ・インファンティノ会長が「もちろん、イランはＷ杯に出場する。素晴らしいことだ。イランはもちろん、米国でプレーする」と明言した。総会には加盟２１１協会のうち、２１０の国・地域の代表団が出席し、会場の一部からは拍手が湧き起こ