川崎Fの長谷部監督が2日のFC東京戦（味スタ）に向けてオンライン取材に応じ、MF佐藤龍を警戒した。W杯メンバー入りに向け、最近2試合で3得点と勢いに乗る19歳に関し「攻守にわたって高いレベルでプレーできる。技術もあるので隙を与えたらやられてしまう」と語った。FC東京には2月のホーム戦で1―2の敗戦。試合後のロッカー室で「次のアウェーでひっくり返そうぜ！」と呼びかけたといい「メンタル面も大事」と訴えた。