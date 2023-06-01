NY株式30日（NY時間15:02）（日本時間04:02） ダウ平均49724.27（+862.46+1.77%） ナスダック24890.25（+217.01+0.88%） CME日経平均先物59825（大証終比：+295+0.49%） 欧州株式30日終値 英FT100 10378.82（+165.71+1.62%） 独DAX 24292.38（+337.82+1.41%） 仏CAC40 8114.84（+42.71+0.53%） 米国債利回り 2年債 3.879（-0.068） 10年債 4.385（-0.045） 30年債 4.9