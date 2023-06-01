（NY時間15:04）（日本時間04:04） テラダイン＜TER＞348.51（+42.18+13.77%） ロボットのテラダイン＜TER＞が４日ぶりに大幅反発。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を４００ドルに設定した。前日終値よりも３１％高い水準。決算を受けて前日に株価が急落したことを受けたもの。「今回の急落により、われわれの売上高見通しがほぼ変わらない中でも株価の上昇余地が大幅に高まった」と指摘している。