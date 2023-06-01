開催：2026.5.1 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 3 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が1日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとジャイアンツが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。 1回表、3番 ルイス・アラエス 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナー