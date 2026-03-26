開催：2026.5.1 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 10 - 3 [アストロズ] MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアストロズが対戦した。 オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。 4回裏、6番 ジェレマイア・ジャクソン 5球目を打ってレフトへのタイムリ