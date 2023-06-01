開催：2026.5.1 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 2 - 5 [タイガース] MLBの試合が1日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとタイガースが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 2回裏、9番 エリ・ホワイト 3球目を打ってレフトへのタイムリー