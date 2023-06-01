日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）が今月に60周年を迎え、メンバーが取材に応じた。6代目司会の春風亭昇太（66）は「普通は視聴率が振るわないと、てこ入れをする。笑点は何もてこ入れをしなかった。進化しなかったからガラパゴス諸島みたいになっている。それが良かった」と長寿の秘訣（ひけつ）を明かした。立川談志さん発案の「金曜夜席」を引き継ぐ形で、1966年5月15日にスタート。60年間変わらず日曜夕方を彩ってきた。