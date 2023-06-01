ボートレース若松のオール福岡支部による「スポーツニッポン杯GW特選競走」が開幕する。12Rドリーム戦は1枠の瓜生正義を信頼する。中間整備の入った27号機を引き「直線は一緒くらい行っていた」とまずまず。5日前のマスターズチャンピオンでは同じ1枠からVを逃したが、今回はビシッと決める。同組では塩田北斗に好素性機。水摩敦、原田雄次、松井貫太も楽しみなエンジンだ。＜1＞瓜生正義下がることはなかった。最悪ではない