日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜・後５時半）が５月で放送開始６０周年を迎える。笑点メンバー８人がこのほど、都内で６０周年を記念した会見を開催。番組の放送時間と同じ３０分の会見で、会場を笑いの渦に巻き込んだ。１９６６年５月に始まった同番組は、同局の「キユーピー３分クッキング」（月〜土曜・前１１時４５分）に次いで２番目の長寿番組。２月に放送回数３０００回を突破した。司会の春風亭昇太（６６）は長