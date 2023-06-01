日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜午後5時30分）が今年5月で放送60周年を迎える。このほど出演者らが取材に応じ、喜びや今後の展望を語った。開始当初の70年代から出演を続ける三遊亭好楽（79）は「今日ここにいるのは幸せなんだと思います。今のプロデューサーはうちの娘と同い年。バトンタッチがうまくった。スタッフの勝利です。間違いない」と裏方も含めて称賛。同じく古参の三遊亭小遊三（79）も「箱根駅伝と同じで何とかみ