サッカー界にまた悲しいニュースがもたらされた。４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグのバイエルン戦（５―４）で、モロッコ代表DFアシュラフ・ハキミが負傷したのだ。パリSGは翌日、「バイエルン戦で右太ももを負傷したハキミは、今後数週間治療を受ける予定だ」と発表した。これにより、バイエルン戦の第２レグは欠場する見込みとなった。 この一報がもたらされると、SNS上では次のよう