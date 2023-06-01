平塚競輪場に初めて来たのは当時3月開催だった07年のダービー。前検日の平塚駅で黒いコートを羽織った豊田知之、三宅伸（共に引退）、石丸寛之、三宅達也の4人が前から歩いてきた時は、あまりの迫力に腰を抜かしそうになった。誰が優勝したのかよりも鮮明に覚えている。当時29歳だった三宅達は48歳の今回、22度目のダービー参戦。あっぱれだ。【6R】好調の小林と、ペースつかめそうな町田の＜2＞＝＜9＞から＜1＞＜3＞＜5＞＜7