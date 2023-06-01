【ワシントン共同】トランプ米大統領は4月30日、輸入するウイスキーへの関税と規制を撤廃すると自身の交流サイト（SNS）で表明した。スコッチウイスキーで知られる英国から訪米したチャールズ国王夫妻への「敬意」だと説明した。