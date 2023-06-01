開催：2026.5.1 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 6 - 4 [ロッキーズ] MLBの試合が1日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロッキーズが対戦した。 レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 1回表、4番 タイラー・フリーマン 4球目