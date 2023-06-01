国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」のノミネート作品発表会が30日、都内で行われた。アンバサダーを務める中島健人（32）、畑芽育（24）が、アーティストやレコード会社関係者ら約5000人による投票で決定した最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門のノミネート作品を発表した。最優秀楽曲賞にはHANA、米津玄師（35）、サカナクション、アイナ・ジ・エンド（31）、M！LKがリリースした5作品がノミネート。い