女流将棋棋士の妊娠・出産に伴うタイトル戦実施方針を検討する公式戦番勝負規定検討委員会は30日、最終答申を取りまとめ、日本将棋連盟に答申した。同委員会は女流棋士が妊娠・出産のためタイトル戦出場権を失う連盟規定（現在は削除）に異議を唱えた福間香奈女流5冠（34）の要望を受け発足。計8回の会議を経て対応指針案を作成した。案では該当の女流棋士に対応する専用窓口を連盟内に設置し、タイトル戦実施時期を可能な限り