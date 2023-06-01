俳優の川平慈英が３０日、都内でミュージカル「最強のふたり」（５月１日〜１０日＝東京・ヒューリックホール東京、５月１４日〜１７日＝大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール、５月２１日＝名古屋・御園座）公開ゲネプロ前取材会に出席した。世界中で大ヒットした仏映画「最強のふたり」が初のミュージカル化。俳優の浦井健治と共にＷ主演を務める。「最強の作品を観てあなたも最強になっちゃって