俳優の川平慈英が３０日、都内でミュージカル「最強のふたり」（５月１日〜１０日＝東京・ヒューリックホール東京、５月１４日〜１７日＝大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール、５月２１日＝名古屋・御園座）公開ゲネプロ前取材会に出席した。世界中で大ヒットした仏映画「最強のふたり」が初のミュージカル化。俳優の浦井健治と共にＷ主演を務める。「最強の作品を観てあなたも最強になっちゃって
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