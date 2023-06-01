俳優井上芳雄（46）が4月30日、東京・明治座で、ミュージカル「アイ・ラブ・坊ちゃん」（5月1〜31日）の公開通し稽古を行った。夏目漱石の日常と小説がシンクロする物語で、音楽座で上演されてきた作品が、東宝制作で上演される。漱石役の井上は「やってみると、和物に慣れていない。新作を初めてみんなで作っているような気持ちでした。自分たちなりの『アイ・ラブ・坊ちゃん』を作り上げていければ」と話した。さらに、井上は「