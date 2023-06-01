NY株式30日（NY時間14:21）（日本時間03:21） ダウ平均49649.68（+787.87+1.61%） ナスダック24872.39（+199.15+0.81%） CME日経平均先物59770（大証終比：+240+0.40%） 欧州株式30日終値 英FT100 10378.82（+165.71+1.62%） 独DAX 24292.38（+337.82+1.41%） 仏CAC40 8114.84（+42.71+0.53%） 米国債利回り 2年債 3.879（-0.068） 10年債 4.382（-0.048） 30年債 4.9