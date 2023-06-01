2025年6月、サッカーW杯アジア予選カタール戦を前に国歌を聞くイラン代表＝ドーハ（ロイター＝共同）【バンクーバー共同】国際サッカー連盟（FIFA）は4月30日、バンクーバーで総会を開き、インファンティノ会長がW杯北中米3カ国大会へのイランの出場を明言した。「イランは参加する。もちろん、米国で試合をする」とスピーチした。W杯は米国、カナダ、メキシコの3カ国共催で6月に開幕する。イランは米イスラエルの攻撃を受け、