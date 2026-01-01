»¥ËÚ»Ô¿åÆ»¶É¤Ï2026Ç¯4·î30Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÉú¸«4ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÁô´ä¾ô¿å¾ì¤Ç¡¢³°¼þ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿å¤ÎÎ®¤ì¤ëÊÉ¡×¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ»Ô¿åÆ»¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íî²¼¤·¤¿¤Î¤ÏÉý13¥áー¥È¥ë¡¢¹â¤µ8.6¥áー¥È¥ë¤ÎÊÉ¤ËÉß¤­µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤ÎÀÐ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê9¥»¥ó¥Á»ÍÊý¡¢Ä¹¤µÌó1.4¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ»Ô¿åÆ»¶É¤Ï30Æü¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÉÕ¶á¤òÄÌ¤Ã¤¿Í¹ÊØ¶É°÷¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÍî²¼¤ò³ÎÇ§¤·