NY株式30日（NY時間13:12）（日本時間02:12） ダウ平均49551.34（+689.53+1.41%） ナスダック24756.07（+82.83+0.34%） CME日経平均先物59575（大証終比：+45+0.08%） 欧州株式30日終値 英FT100 10378.82（+165.71+1.62%） 独DAX 24292.38（+337.82+1.41%） 仏CAC40 8114.84（+42.71+0.53%） 米国債利回り 2年債 3.887（-0.059） 10年債 4.394（-0.036） 30年債 4.980