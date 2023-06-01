「ドジャース２−３マーリンズ」（２９日、ロサンゼルス）１点を追う九回１死二、三塁の絶好機。ドジャースの大谷翔平投手（３１）が申告敬遠で勝負を避けられると、５万５５５人で埋まった本拠地スタンドから大きなブーイングが起こった。この日３度目の四球で大谷がサヨナラ勝利の可能性をさらに高めた。ところが、次打者フリーマンが痛恨の二ゴロ併殺打であっけない幕切れ。今季３度目の連敗に本拠地はため息に包まれた。