NY株式30日（NY時間12:13）（日本時間01:13） ダウ平均49605.98（+744.17+1.52%） ナスダック24734.48（+61.24+0.25%） CME日経平均先物59510（大証終比：-20-0.03%） 欧州株式30日GMT16:13 英FT100 10378.82（+165.71+1.62%） 独DAX 24292.38（+337.82+1.41%） 仏CAC40 8114.84（+42.71+0.53%） 米国債利回り 2年債 3.881（-0.066） 10年債 4.386（-0.044） 30年債 4