その後、ドル円は買い戻しも見られ１５６．７０円付近での推移となっている。きょうのドル円は急速に売られ、一時１５５円台まで急落。本日は一時１６０．７０円付近まで上昇していたが、急速に下落している。 きっかけは片山財務相と三村財務官の発言だが、これまで以上に強めのトーンの発言であったことから、市場も敏感に反応した模様。短時間に一気に５００ポイント程度急落したことから、実際に実弾介入を行った