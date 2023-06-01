◇ナ・リーグドジャース2―3マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷は4月24日カブス戦以来の無安打。一方で3四球を選び、3回には直近4試合で3個目の盗塁となる二盗を決めた。本拠地がため息に包まれたのは1点を追う9回1死二、三塁。サヨナラのチャンスで敬遠され、続くフリーマンは二ゴロ。大谷は二塁手エドワーズにタッチされ、エドワーズはそのまま一塁ベースを踏んで併殺打に。あっけない幕切れ