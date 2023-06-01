◇ア・リーグホワイトソックス3―2エンゼルス（2026年4月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上は3試合ぶりに無安打。初回の菊池との日米初対決も左飛に倒れたが、3四球でサヨナラ勝ちに貢献した。延長10回無死一、二塁でも四球で出塁。好機を広げ、モンゴメリーのサヨナラ打につなげた。25四球はリーグ3位と豪快な一発だけでなく選球眼も光る。チームは3連勝で4月は13勝13敗。月間（5試合以上）で勝率5割以上は23年6