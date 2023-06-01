◇ナ・リーグロッキーズ5―2レッズ（2026年4月29日シンシナティ）ロッキーズの菅野智之投手（36）は29日（日本時間30日）、レッズ戦に先発し、5回1/3を4安打無失点に封じて3勝目を挙げた。打者22人中19人と、初球ストライク率で驚異の86％をマークして試合を制圧。規定投球回に達し、勝利数と防御率2・84はいずれも今季の日本投手トップに立ち、日米通算150勝（日136、米13）に王手をかけた。熟練の投球術がさえ渡った。